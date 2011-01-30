Від піратів втікли двоє моряків, ймовірно українці
Beluga Nomination був захоплений 24 січня
Данський корабель HDMS Esbern Snare прийняв на борт двох моряків, які втікли в рятувальній шлюпці з захопленого піратами Сомалі німецького корабля Beluga Nomination.
Про це повідомляє NEWSru з посиланням на дані сайту Союзного командування операцій НАТО.
Проте сайт не зазначає національність врятованих моряків. Екіпаж налічував 12 осіб, серед яких були громадяни Польщі, Філіппін, Росії і України.
У ЗМІ подається різна інформація про тих, хто врятувався: або двоє українців, або українець і філіппінець.
За інформацією журналу "Фокус-онлайн", під час нападу загинули двоє піратів і стільки ж членів екіпажа, ще двоє моряків зникли безвісти. Журнал посилається на бременське видання Weser-Kurier, яке у свою чергу цитує шефа компанії Beluga-Reederei Нільса СТОЛЬБЕРГА.
Раніше повідомлялося, що на борту захопленого сомалійськими піратами судна MV Beluga Nomination (судновласник - німецька компанія) є два громадянина України.
Суховнтаж Beluga Nomination був захоплений 24 січня піратами приблизно за 390 морських миль на північ від Сейшельських островів.
Судно ходить під прапором Антігуа і Барбуда, оператором є німецька компанія Beluga Fleet Management GMBH. HDMS Esbern Snare входить до складу місії кораблів НАТО в операції по боротьбі з піратством "Океанський щит".