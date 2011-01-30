У Єгипті затримали понад 3 тисячі в'язнів-утікачів

У Єгипті затримано більше 3 тисяч в’язнів-утікачів, повідомило єгипетське телебачення. Переважно їх, за даними телеканалу, затримують народні комітети самооборони і потім передають військовим.

Раніше повідомлялося, що з в`язниць по всій країні втікли кілька тисяч ув’язнених. Їх підозрюють в причетності до актів мародерства і вандалізму.

Серед в’язнів, що змогли вирватися на волю з в`язниці міста Ваді-ель-Натрун, 34 члени забороненого в Єгипті ісламістського руху "Брати-мусульмани", зокрема лідери організації, заарештовані після початку масових вуличних виступів. Представник руху розповів агентству Reuters, що ув`язненим допомогли їх родичі, взявши в`язницю штурмом.

З тюрми також змогли вирватися вісім членів радикального палестинського руху ХАМАС. Двоє з них вже дісталися сектора Газа: вони перейшли кордон одним з підземних тунелів, які використовуються для контрабанди. Решта шестеро палестинців також прямують у сектор Газа.

Коли в країні почалися масові демонстрації протесту і зіткнення з поліцією, на вулицях міст практично не залишилося звичайної правоохорони. Мародери розграбували магазини, включаючи великі, громили відділення поліції, забираючи зброю і випускаючи на волю затриманих.

Місцеві жителі організовують свого роду народні дружини. На вулицях Олександрії групи місцевих жителів організували пікети через кожні 150-200 метрів. Самооборонці оглядають і перевіряють підозрілі автомобілі, закликають громадян до спокою, допомагають їм у разі потреби, підтримують контакт з військовими.