ЄС відмовився від переговорів з Росією про нову угоду

Європейський Союз поки що не готовий розпочати переговори про укладання нової Угоди про партнерство і співпрацю з Росією, заявив верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політика безпеки Хав’єр СОЛАНА.

"Ми сподівалися розпочати переговори про нову угоду між ЄС і Росією на саміті, але, на жаль, це виявилося неможливим, оскільки перед нами все ще стоїть завдання вирішити проблему, що виникла у зв`язку із забороною Росії на імпорт м`яса та овочевої продукції з Польщі", - сказав Х.СОЛАНА в інтерв`ю РІА «Новости» напередодні саміту Росія-ЄС, який пройде 18 травня в Самарі.

Діюча угода набула чинності в 1997 році, її термін закінчується 1 грудня 2007 року. Польща напередодні саміту Росія-ЄС, який пройшов у листопаді 2006 року в Гельсінкі, наклала вето на початок переговорів за новим базовим договором, зажадавши від Москви скасувати заборону на імпорт польської харчової продукції.

Тимчасову заборону на постачання м`яса та овочів з Польщі Росія ввела в 2005 році у зв`язку з підозрою, що польські підприємства реекспортували цю продукцію з третіх країн, які представляють небезпеку у ветеринарному і фітосанітарному плані.