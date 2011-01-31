Ізраїль попереджає про небезпеку приходу до влади в Єгипті ісламістів
22:29, 31 січня 2011Світ
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В Ірані так було в 1979-му
Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попереджає про небезпеку приходу до влади в Єгипті радикальних ісламістів, повідомляє Бі-бі-сі.
Виступаючи в Єрусалимі на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, ізраїльський прем`єр нагадав про подібний результат масових виступів у 1979 році в Ірані й інших країнах.
Раніше у понеділок Ізраїль дав згоду на розміщення близько восьмисот єгипетських солдатів на Синайському півострові, в районі Шарм-аш-шейху.
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