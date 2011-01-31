Ізраїль попереджає про небезпеку приходу до влади в Єгипті ісламістів

Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попереджає про небезпеку приходу до влади в Єгипті радикальних ісламістів, повідомляє Бі-бі-сі.

Виступаючи в Єрусалимі на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, ізраїльський прем`єр нагадав про подібний результат масових виступів у 1979 році в Ірані й інших країнах.

Раніше у понеділок Ізраїль дав згоду на розміщення близько восьмисот єгипетських солдатів на Синайському півострові, в районі Шарм-аш-шейху.