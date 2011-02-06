"Брати-мусульмани" заявили, що їх вимоги не задоволені

Десятки тисяч маніфестантів, як і раніше, займають площу Тахрір в центрі Каїра, незважаючи на перші змістовні переговори між владою і опозицією, повідомляє Бі-бі-сі.

Під час переговорів віце-президент Єгипту Омар Сулейман запропонував створити комітет з конституційної реформи.

Представники опозиції, у свою чергу, запропонували негайно відмінити в країні надзвичайний стан.

Прес-секретар забороненого досі угруповання "Брати-мусульмани" заявив, що уряд не задовольнив більшість з вимог.