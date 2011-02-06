"Брати-мусульмани" заявили, що їх вимоги не задоволені
22:11, 06 лютого 2011Світ
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Десятки тисяч людей не розходяться
Десятки тисяч маніфестантів, як і раніше, займають площу Тахрір в центрі Каїра, незважаючи на перші змістовні переговори між владою і опозицією, повідомляє Бі-бі-сі.
Під час переговорів віце-президент Єгипту Омар Сулейман запропонував створити комітет з конституційної реформи.
Представники опозиції, у свою чергу, запропонували негайно відмінити в країні надзвичайний стан.
Прес-секретар забороненого досі угруповання "Брати-мусульмани" заявив, що уряд не задовольнив більшість з вимог.
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