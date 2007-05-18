Саміт Росія-ЄС розпочався в “Бурлацком приюте” (фото)

Лідери Росії і ЄС почали у четвер увечері неформальну зустріч в рамках 19-го саміту Росія-ЄС у комплексі "Волжский утес" на живописному березі Волги.

Першу зустріч президента Росії Володимира Путіна, глави Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу і канцлера головуючої в ЄС Німеччини Ангели Меркель вирішено було провести у форматі робочої вечері. Для цього був вибраний один з ресторанчиків на території комплексу, який весь оформлений в російському стилі.

Першим до трактиру "Бурлацкий приют" приїхав Путін, якого біля входу вже чекали прем`єр-міністр Михайло Фрадков і спецпредставник президента з питань взаємин з Євросоюзом Сергій Ястржембський. Враховуючи неформальний характер зустрічі, всі вони були без краваток.

Потім до місця зустрічі під`їхав Баррозу, він тепло привітав Путіна та інших російських чиновників. Лідери, потиснувши руки, продовжили бесіду англійською мовою.

Кілька хвилин потому, під`їхав автомобіль канцлера ФРН. Меркель і Путін обмінялися рукостисканнями і декілька хвилин поговорили, але вже німецькою. Потім президент Росії запросив гостей пройти в будинок.

Лідери піднялися на терасу, де на декілька хвилин затрималися, дозволяючи фоторепортерам зробити декілька знімків. Після цього гості пройшли в ресторан, який оформлений в стилі російської ізби. Антураж доповнювала російська народна музика.

За вечерею Путін, Баррозу і Меркель обговорювали російсько-європейські відносини. Увечері гостей з Євросоюзу чекав концерт, під час якого їх увазі була запропонована російська народна музика, зокрема відома пісня "Ой, то не вечер", класичні твори російських композиторів і німецькі народні мелодії.

За матеріалами РІА Новости