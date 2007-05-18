Половину постів у кабінеті міністрів Саркозі зайняли жінки

Прем`єр-міністр Франції Франсуа Фійон оголосив склад нового уряду, повідомляє AFP. Половину постів в ньому зайняли жінки, а міністром закордонних справ призначений соціаліст Бернар Кушнер.

Імена 15 членів нового кабінету названо наступного дня після призначення Франсуа Фійона на пост прем`єр-міністра.

Багато хто з призначених членів кабінету працював ще з Жаком Шираком, попередником Саркозі. Але є і нові призначення, включаючи першого у Франції міністра родом з Північної Африки.

Призначення соціаліста Кушнера, який впродовж передвиборної компанії підтримував суперницю Саркозі Сеголен Руаяль спричинив розкол в лівих колах країни.

Лента.ру