Половину постів у кабінеті міністрів Саркозі зайняли жінки
11:38, 18 травня 2007Світ
995
Оголошено склад уряду
|Франсуа Фійона
Імена 15 членів нового кабінету названо наступного дня після призначення Франсуа Фійона на пост прем`єр-міністра.
Багато хто з призначених членів кабінету працював ще з Жаком Шираком, попередником Саркозі. Але є і нові призначення, включаючи першого у Франції міністра родом з Північної Африки.
Призначення соціаліста Кушнера, який впродовж передвиборної компанії підтримував суперницю Саркозі Сеголен Руаяль спричинив розкол в лівих колах країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter