На вулицях Тегерана зводять барикади, рахунок поранених іде на десятки

У зіткненнях демонстрантів і поліції в Тегерані мінімум одна людина вбита, кількість поранених обчислюється десятками, більше 200 осіб затримані, повідомляє Лента.ру з посиланням на мікроблоги очевидців подій.

Після закінчення робочого дня кількість мітинговців значно збільшилася: десятки тисяч людей різними шляхами прямують до двох головних площ міста - Азаді (Свободи) і Енкелаб (Революції).

Люди скандують антиурядові гасла, вимагають звільнення політичних в’язнів і демократизації режиму. На деяких вулицях почали з`являтися барикади, за якими люди ховаються від поліції.

Демонстрантам протистоять близько 10 тисяч поліцейських і невизначена кількість басиджів - учасників напіввійськових проурядових формувань. Вони, переважно, намагаються не допустити скупчення великої кількості людей на цих площах, застосовуючи сльозогін, кийки і гумові кулі.

Аналогічні виступи супротивників уряду проходять і в інших великих містах країни.

Уся ця інформація потребує додаткового підтвердження, оскільки влада фактично заблокувала роботу всіх непідконтрольних ЗМІ. Іноземним кореспондентам взагалі заборонено працювати.

Раніше повідомлялося, що в Тегерані відключені стільниковий зв`язок і інтернет, щоб перешкодити демонстрантам координувати свої дії.