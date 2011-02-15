Союзники НАТО мають право постачати зброю до Грузії

НАТО не займається постачаннями зброї до Грузії, проте члени Північно-Атлантичного альянсу можуть продавати зброю будь-якій країні, якщо це не суперечить міжнародному праву, вважає спеціальний представник генсека НАТО по Південному Кавказу і Центральній Азії Джеймс Аппатурай.

«Окремі союзники мають право продавати зброю кому хочуть, поки ці продажі відповідають нормам міжнародного права», - сказав Аппатурай про постачання зброї до Грузії в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Він зазначив, що «НАТО як організація не продає зброї і нікого не озброює».

При цьому, Аппатурай сказав, що не має в своєму розпорядженні ніякої інформації про продаж зброї Грузії.