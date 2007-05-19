Президента не так легко позбутися

Ввечері 19 травня в Румунії закінчився референдум з імпічменту президентові країни Траяну Басеску.

Попередніх даних ЦВК країни про результати референдуму та явку виборців наразі не надходило. Проте, повідомляє AFP, дані exit polls свідчать про те, що громадяни Румунії не підтримують відставку президента. Проти імпічменту проголосували 75-78 відсотків громадян, які взяли участь у референдумі.

Згідно з румунським законодавством, для відставки президента потрібна згода більше половини тих, хто взяв участь в голосуванні. Щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідна участь в ньому більше половини облікової кількості виборців.

Траян Басеску був тимчасово усунений з своєї посади парламентом Румунії 19 квітня. Президент звинувачувався в 19 випадках порушення конституції, упередженості, а також в невмотивованій відмові призначати на міністерські посади кандидатів, пропонованих прем`єр-міністром Каліном Тарічану (Calin Tariceanu).

Лента.ру