Суд у США розгляне скаргу засудженого до страти вихідця з України

Окружний суд Західного федерального округу штату Віргінія (США) сьогодні розпочинає розгляд апеляційної скарги засудженого до страти як замовника вбивства вихідця з України Івана ТЕЛЕГУЗА.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, у серпні 2010 року Міжнародна правозахисна організація Reprieve звернулася до Омбудсмана України з проханням захистити права на життя вихідця з України, 32-річного І.ТЕЛЕГУЗА, засудженого у 2006 році в США до найвищої міри покарання за обвинуваченням у замовному убивстві.

“Поділяючи занепокоєння правозахисників, 1 вересня 2010 року Н.КАРПАЧОВА приєдналася до клопотання Івана ТЕЛЕГУЗА про продовження терміну подачі апеляції до федерального суду США на зазначений вирок суду штату Віргінія, щоб сторона захисту мала можливість належним чином підготуватися до апеляційного оскарження», - повідомили у прес-службі Омбудсмана.

Аргументуючи свою позицію, Уповноважений з прав людини зазначила, що Україна, як учасниця протоколів №№ 6 та 13 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, остаточно скасувала цей вид покарання та послідовно виступає проти застосування смертної кари.

У вересні 2010 року відбулася зустріч Н.КАРАПАЧОВОЇ із представниками організації Reprieve, які перебували в Україні з метою збирання фактів, що характеризують особу засудженого, умови його виховання під час проживання в Україні та інших важливих відомостей, які можуть сприяти встановленню істини у цій справі, прийняттю судом об’єктивного рішення.

За своїм правовим статусом І.ТЕЛЕГУЗ, уродженець Буковини (місто Кам’янка Чернівецької області) є особою без громадянства. У 1989 році багатодітна родина ТЕЛЕГУЗІВ виїхала з УРСР у зв’язку з переслідуваннями за релігійні переконання.

Упродовж 20 років після виїзду з Буковини ні І.ТЕЛЕГУЗ, ні інші члени його родини не вирішили питання щодо оформлення громадянства, а тому залишились у статусі осіб без громадянства.

14 вересня 2010 року Окружний суд Західного федерального судового округу штату Віргінія (федеральний суд першої інстанції США) провів слухання у справі І.ТЕЛЕГУЗА та, погодившись з аргументами Омбудсмана України, викладеними у заяві amicus curiae від 1 вересня 2010 року, продовжив термін подачі апеляції, що надало захисту додатковий час для всебічного вивчення справи та якісної підготовки апеляційної скарги. У своїй заяві до суду Уповноважений з прав людини висловила стурбованість тим, що українець був засуджений до смертної кари в США, наголосивши на важливості забезпечення його належного правового захисту під час судового процесу. Цими днями І.ТЕЛЕГУЗ, як особа без громадянства, повторно звернувся до консульського відділу Посольства України у США з клопотанням про набуття громадянства нашої держави на підставі статті 8 Закону України "Про громадянство України" (за територіальним походженням).