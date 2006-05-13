У Вінниці встановлено міліцейські пости в усіх школах

Чергові міліціонери вартуватимуть в усіх загальноосвітніх школах Вінниці протягом травня.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН зазначив, що головним завданням таких заходів є підвищення безпеки у школах міста.

"Таким чином планується запобігти розвиткові дитячої злочинності, забезпечити належний захист школярів, призвичаїти їх щоденно дотримуватися вимог безпеки, а також підготувати міліціонерів до можливої роботи в такому режимі", - сказав він.

Експеримент проводиться міською міліцією безплатно. "Якщо ж присутність міліціонерів справді зробить атмосферу у міських школах менш напруженою і сприятиме безпечному навчальному процесу, програму буде впроваджено на постійній основі коштом міського бюджету", - запевнив міський голова.