В Ірані тривають "мітинги ненависті"

У столиці Ірану Тегерані кілька тисяч чоловік взяли участь в організованому владою "мітингу ненависті" проти опозиції, повідомляє Радіо Свобода.

Учасники акції закликали до страти лідерів опозиції - Мір-Хоссейна Мусаві та Мехді Каррубі, які перебувають під домашнім арештом, а також кричали гасла проти США і Ізраїлю.

Схожі маніфестації пройшли і в інших містах Ірану.

Проведення цієї акції пов`язане з багатотисячною антиурядовою демонстрацією, яка відбулась у понеділок за ініціативою опозиції. Тоді загинули двоє людей.