В Ірані тривають "мітинги ненависті"
03:25, 19 лютого 2011Світ
2525 0
Проти опозиції
У столиці Ірану Тегерані кілька тисяч чоловік взяли участь в організованому владою "мітингу ненависті" проти опозиції, повідомляє Радіо Свобода.
Учасники акції закликали до страти лідерів опозиції - Мір-Хоссейна Мусаві та Мехді Каррубі, які перебувають під домашнім арештом, а також кричали гасла проти США і Ізраїлю.
Схожі маніфестації пройшли і в інших містах Ірану.
Проведення цієї акції пов`язане з багатотисячною антиурядовою демонстрацією, яка відбулась у понеділок за ініціативою опозиції. Тоді загинули двоє людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter