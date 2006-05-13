Після відкриття меморіалу Президенти вшанували пам’ять загиблих поляків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям у селі Павлокома у Польщі.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному Інтернет-представництві глави Української держави.

У своєму виступі на церемонії відкриття пам’ятника В.ЮЩЕНКО відзначив надзвичайну важливість цієї події на шляху до зміцнення добросусідських відносин та історичного примирення українського і польського народів.

«Перед двома народами, двома владами було дві дороги – продовжувати у своїх душах війну, або подати одне одному руки. Україна та Польща вибрали дорогу порозуміння», – сказав Президент.

Свідченням цього, наголосив В.ЮЩЕНКО, є і відзначення волинських подій у селі Павлівка, і відкриття Цвинтаря Орлят у Львові, і сьогоднішня подія.

Глава Української держави подякував особисто Президенту Польщі Лєху КАЧИНСЬКОМУ, польській владі, польській громаді та усім, хто брав участь у реалізації цього проекту.

Окрему подяку глава Української держави висловив громаді села Павлокома. «Я вдячний вам за толерантність і ваше розуміння. Особливо вдячний тим жителям села, які десятки років приходили на це місце, що було в забутті, і подавали йому християнські знаки уваги і пошани», – наголосив він.

Від імені Української держави В.ЮЩЕНКО засвідчив високу повагу до Республіки Польща. «Сьогодні ми заявляємо, що Україна і Польща демонструють нову політику солідарності», – заявив Президент.

Президенти України і Польщі поклали квіти до пам`ятника-меморіалу, а також взяли участь у спільній Божій службі, яка відбулася на місці відкриття пам`ятника.

Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ підкреслив, що сьогоднішня урочистість за участю двох Президентів та спільна молитва є свідченням того, що Україна й Польща визнають спільні цінності, однаково розуміючи, що «для жодного злочину немає виправдання». «Наші народи показують, що нема нічого в історії, що не можна було б подолати. Ми не можемо змінити минулого, але можемо зробити так, щоб воно не визначало майбутнього», – сказав Президент Польщі.

Він також наголосив, що присутність глав двох держав на відкритті пам’ятника свідчить і про «черговий крок на шляху до єднання між нашими народами».

Після церемонії відкриття Президенти біля пам’ятного знаку вшанували пам’ять загиблих поляків – вихідців із села Павлокома.

Участь у заходах також взяли міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ, народні депутати Юрій КОСТЕНКО та Олексій ІВЧЕНКО, голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК.