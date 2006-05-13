Після відкриття меморіалу Президенти вшанували пам’ять загиблих поляків

15:29, 13 травня 2006
Світ
474

Закінчилася церемонія у селі Павлокома в Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям у селі Павлокома у Польщі.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному Інтернет-представництві глави Української держави.

У своєму виступі на церемонії відкриття пам’ятника В.ЮЩЕНКО відзначив надзвичайну важливість цієї події на шляху до зміцнення добросусідських відносин та історичного примирення українського і польського народів.

«Перед двома народами, двома владами було дві дороги – продовжувати у своїх душах війну, або подати одне одному руки. Україна та Польща вибрали дорогу порозуміння», – сказав Президент.

Свідченням цього, наголосив В.ЮЩЕНКО, є і відзначення волинських подій у селі Павлівка, і відкриття Цвинтаря Орлят у Львові, і сьогоднішня подія.

Глава Української держави подякував особисто Президенту Польщі Лєху КАЧИНСЬКОМУ, польській владі, польській громаді та усім, хто брав участь у реалізації цього проекту.

Окрему подяку глава Української держави висловив громаді села Павлокома. «Я вдячний вам за толерантність і ваше розуміння. Особливо вдячний тим жителям села, які десятки років приходили на це місце, що було в забутті, і подавали йому християнські знаки уваги і пошани», – наголосив він.

Від імені Української держави В.ЮЩЕНКО засвідчив високу повагу до Республіки Польща. «Сьогодні ми заявляємо, що Україна і Польща демонструють нову політику солідарності», – заявив Президент.

Президенти України і Польщі поклали квіти до пам`ятника-меморіалу, а також взяли участь у спільній Божій службі, яка відбулася на місці відкриття пам`ятника.

Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ підкреслив, що сьогоднішня урочистість за участю двох Президентів та спільна молитва є свідченням того, що Україна й Польща визнають спільні цінності, однаково розуміючи, що «для жодного злочину немає виправдання». «Наші народи показують, що нема нічого в історії, що не можна було б подолати. Ми не можемо змінити минулого, але можемо зробити так, щоб воно не визначало майбутнього», – сказав Президент Польщі.

Він також наголосив, що присутність глав двох держав на відкритті пам’ятника свідчить і про «черговий крок на шляху до єднання між нашими народами».

Після церемонії відкриття Президенти біля пам’ятного знаку вшанували пам’ять загиблих поляків – вихідців із села Павлокома.

Участь у заходах також взяли міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ, народні депутати Юрій КОСТЕНКО та Олексій ІВЧЕНКО, голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter