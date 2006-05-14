В Угорщині модель літака врізалася у натовп: є жертви
10:15, 14 травня 2006Світ
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Причина: радіочастотні перешкоди
На авіашоу в Угорщині модель літака, якою управляли з землі, врізалася у натовп глядачів. Двоє людей загинули, четверо поранені.
Як передає «5 канал», за попередніми даними, модель втратила керування через радіочастотні перешкоди. За свідченнями учасників, напередодні шоу через радіоперешкоди втратила керування та розбилася інша модель літака. Втім, організатори дійства не вжили заходів, щоб попередити подібні інциденти.
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