Сомалійські пірати вперше вбили американських заручників

Сомалійські пірати вбили чотирьох американських заручників, які перебували на яхті, захопленій неподалік узбережжя Сомалі в Індійському океані минулого тижня. Це перший випадок вбивства громадян США піратами, передає РосБізнесКонсалтинг.

Пірати захопили яхту Quest, яка належить каліфорнійським пенсіонерам Джин і Скотту Адам, 18 лютого ц.р. Яхта прямувала з Індії до Оману. Також на борту були жителі американського м.Сіеттл Філліс Макей і Боб Ріггл.

Переговори про звільнення американців тривали повним ходом, потім з яхти почулися постріли. В результаті військової операції 13 піратів були затримані, двоє - знищені. Крім того, на яхті були знайдені два тіла піратів, які загинули раніше з невідомих причин. В цілому, за даними військових, в захопленні судна брали участь 19 піратів.