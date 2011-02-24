Рада міністрів іноземних справ ГУАМ назвала найближчі пріоритети

Глави зовнішньополітичних відомств ГУАМ визначили пріоритети діяльності організації на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, сьогодні в Києві під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА відбулося 14-е засідання Ради міністрів закордонних справ Організації.

У засіданні взяли участь міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар МАМЕД`ЯРОВ, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Юріе ЛЯНКЕ, перший заступник міністра закордонних справ Грузії Микола ВАШАКІДЗЕ, генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ.

Глави зовнішньополітичних відомств заслухали звіт генерального секретаря про діяльність ГУАМ за 2010 рік.

Сторони схвалили рішення про передачу головування в Організації Республіки Молдова. Сторона Молдови при цьому озвучила інформацію про пріоритети головування на 2011 рік.

Міністри також обмінялися думками з питань взаємодії дипломатичних представництв держав - членів ГУАМ при ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях.

Окрім цього до порядку денного було включено питання співпраці ГУАМ з країнами-партнерами, іншими міжнародними організаціями, зокрема, проведення чергової зустріч у форматі ГУАМ – США і ГУАМ – Японія на рівні Ради національних координаторів.

Учасники ради схвалили ініціативи про проведення конкурсу «Кращі банки ГУАМ-2010», засідання Координаційної ради банківських асоціацій держав-членів ГУАМ і Координаційного комітету з підготовки Ділової ради ГУАМ.

Міністри закордонних справ також підтримали пропозицію Грузії про висунення резолюції Генеральної асамблеї ООН «Співпраця між Організацією Об`єднаних Націй і Організації за демократію і економічний Розвиток – ГУАМ» на її поточній сесії.

Також учасники засідання вирішили прийняти підготовлений грузинською стороною проект такої резолюції за основу і направити його дипломатичним місіям держав - членів ГУАМ при ООН в Нью-Йорку для остаточного узгодження.