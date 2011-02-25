Літак, яким українців мають вивезти з Лівії, сів у Тріполі
16:32, 25 лютого 2011Світ
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На рейс зареєструвалися 82 пасажира
Сьогодні о 15.35 за київським часом літак «Міжнародних авіаліній України» здійснив посадку в аеропорту Тріполі у рамках евакуації громадян України з Лівії.
Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, станом на 15.00 на рейс українського літака зареєструвалися 82 пасажира, у тому числі 40 громадян України.
У зв’язку із напруженою ситуацією у Лівії МЗС України наполегливо рекомендує своїм громадянам, які перебувають у цій країні, залишити територію Лівії та звернутися до Посольства України у Тріполі для включення у список пасажирів сьогоднішнього евакуаційного рейсу.
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