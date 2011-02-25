Кілька груп бойовиків атакували будинок ФСБ і ДАІ в Нальчику

Кілька груп бойовиків атакували столицю Кабардино-Балкарії Нальчик, обстріляний будинок місцевого УФСБ, пости ДАІ, підірваний відомчий санаторій, повідомив РІА “Новости” телефоном співрозмовник у правоохоронних органах.

"Нині встановлено: кілька дрібних груп бойовиків пересувалися на машинах. По будинку УФСБ в 20.10 злочинці зробили чотири постріли з гранатомета. Потім одночасно були обстріляні два пости ДАІ, на одному з них досі триває перестрілка. Крім того, стався вибух на території одного з санаторіїв ФСБ - це міг бути вибуховий пристрій або граната", - сказав співрозмовник агентства.

Даних про жертви і постраждалих ще немає.

Нальчик може бути оголошений зоною проведення контртерористичної операції, додав спірозмовник.