У Бразилії на карнавальний натовп упав високовольтний провід - 13 жертв

У бразильському штаті Мінас-Жерайс на карнавальний натовп впав високовольтний провід - 13 осіб загинули.

Майже 50 осіб при цьому отримали поранення. Значна частина з них постраждала в тисняві, що розпочалася.

Трагедія сталася в невеликому містечку Бандейра-ду-Сул, де на центральній площі святкувати карнавал зібралося майже все місцеве населення (близько шести тисяч осіб), передає ІТАР-ТАСС.

Провід обірвався і впав на людей через невдалий маневр вантажівки, на якому було змонтовано карнавальну платформу. За іншою версією, в ізолятор на стовпі потрапив саморобний феєрверк, відзначає NEWSru.