Тигри вимирають на очах

Популяція тигрів, які є символом Індії, різко скорочується в центральних штатах країни. Про це свідчать дані перепису цих хижаків, проведеного Індійським інститутом дикої природи спільно з організаціями захисту тигрів.

Згідно з оприлюдненими в середу даним дослідження, в чотирьох штатах центральної Індії – Мадх’я-Прадеш, Раджастан, Махараштра та Чаттісгарх - тигрів залишилося не більше 500 - приблизно вдвічі менше, ніж 2003 року, коли був попередній перепис.

Основні причини скорочення популяції тигрів, вважають автори доповіді, - браконьєрство та вирубки лісу - природного місця існування цього вигляду котячих.

Експерти Індійського інституту дикої природи зазначають, що це дослідження дає повніше уявлення про популяцію тигрів, ныж попереднє. Якщо раніше фахівці проводили перепис хижаків тільки по слідах, то цього разу вони використовували також приховані камери.

РІА "Новости"