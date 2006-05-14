У Грузії - стихійне лихо

Внаслідок повені у двох районах Східної Грузії - Кварельському і Лагодехському - затоплені перші поверхи сотень будинків сільських жителів.

Напередодні почалися зливи. Вони призвели до того, що гірські річки вийшли з берегів і знесли захисні греблі, пише «Газета.ru».

Затоплено також тисячі гектарів посівів, виведено з ладу пішохідні мости, пошкоджено лінії електропередач, гине худоба.