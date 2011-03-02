Опозиція в Лівії контролює більшість радіостанцій
01:16, 02 березня 2011Світ
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Журналіст сподівається на нову атмосферу
Більшість лівійських радіостанцій нині перейшли під контроль опозиціонерів.
Про це в інтерв`ю веб-сайтові французького телеканалу France 24 повідомив лівійський журналіст Умар аль-Кудаї.
"Я сподіваюся, що нова атмосфера в Лівії сприятиме створенню ще більшої кількості незалежних радіостанцій і газет", - наводить його слова Бі-бі-сі.
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