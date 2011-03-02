Опозиція в Лівії контролює більшість радіостанцій

Більшість лівійських радіостанцій нині перейшли під контроль опозиціонерів.

Про це в інтерв`ю веб-сайтові французького телеканалу France 24 повідомив лівійський журналіст Умар аль-Кудаї.

"Я сподіваюся, що нова атмосфера в Лівії сприятиме створенню ще більшої кількості незалежних радіостанцій і газет", - наводить його слова Бі-бі-сі.