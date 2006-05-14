У літак американського сенатора ударила блискавка
15:23, 14 травня 2006Світ
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Електроніка відключилася повністю
У невеликий восьмимісцевий літак Cessna Citation 550, на борту якого знаходився американський сенатор Едвард Кеннеді, ударила блискавка, передає агентство АР.
Як повідомила прес-секретар сенатора, на літаку повністю відключилася електроніка, включаючи систему зв`язку. Пілоти перейшли на ручне управління і зуміли посадити літак. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Екстрена посадка відбулася в місті Нью-Хейвен, штат Коннектікут. Звіт про інцидент направлений у Федеральну авіаційну адміністрацію США.
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