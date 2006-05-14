У літак американського сенатора ударила блискавка

У невеликий восьмимісцевий літак Cessna Citation 550, на борту якого знаходився американський сенатор Едвард Кеннеді, ударила блискавка, передає агентство АР.

Як повідомила прес-секретар сенатора, на літаку повністю відключилася електроніка, включаючи систему зв`язку. Пілоти перейшли на ручне управління і зуміли посадити літак. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Екстрена посадка відбулася в місті Нью-Хейвен, штат Коннектікут. Звіт про інцидент направлений у Федеральну авіаційну адміністрацію США.