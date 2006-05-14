Уго Чавес хоче допомогти Європі
15:48, 14 травня 2006Світ
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Президент Венесуели готовий надати бідним європейцям дешеве паливо
Президент Венесуели Уго ЧАВЕС готовий надати європейцям з малими прибутками дешеве паливо для опалення їх будинків.
Взимку цього року Венесуела допомагала бідним американцям, а тепер аналогічну пропозицію підготували і для Європи, передає “5 канал”.
Свою позицію венесуельський лідер висловив у Відні на зустрічі активістів та представників неурядових організацій. Так званий «альтернативний саміт» відбувався паралельно з триденним самітом лідерів країн ЄС та Латинської Америки.
За словами Президента Венесуели, “я хочу запропонувати підтримку бідній частині населення, однак хочу бути певним, що ця допомога дійде саме до них”.
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