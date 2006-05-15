Тоні Блер достроково залишить пост прем`єр-міністра Великобританії

Тоні БЛЕР оголосив про дострокове залишення поста прем`єр-міністра Великобританії.

Прем`єр Об’єднаного Королівства планує залишити державну посаду влітку 2007-го року. Про це сам прем`єр заявив деяким членам Кабінету міністрів, пише сьогодні британська газета Independent.

Як передає NEWS.ru, Т.БЛЕР має намір піти у відставку, коли "для нього знайдеться заміна в лейбористській партії, членом якої він є". "Лейбористам потрібен новий лідер, сподіваюся, він буде обраний у найстисліші терміни, і я зможу відійти від справ", - сказав британський глава уряду.

Прес-служба прем`єр-міністра Великобританії не дає офіційних коментарів з приводу такого повідомлення.