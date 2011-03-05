Саудівська Аравія заборонила будь-які акції протесту

Влада Саудівської Аравії заборонила підданим королівства проводити акції протесту і ходу. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на телеканал "Аль-Іхбарія".

Цитуючи заяву МВС країни, телестанція попередила, що сили безпеки залишають за собою право "використовувати всі доступні заходи, аби не допустити порушення громадського порядку".

У п`ятницю в Саудівській Аравії - консервативному суннітському королівстві - шиїти зважилися провести дві акції протесту, які були організовані у двох містах на сході країни - Катіфі і Хофуфі. У кожному з них в демонстраціях взяли участь приблизно по 100 людей, вимагаючи випустити на свободу шиїтського імама Тауфіка аль-Аміра, заарештованого владою після проповіді, в якій він закликав до боротьби з корупцією і встановлення в королівстві конституційної монархії. Вони також добивалися звільнення з в`язниць своїх родичів.