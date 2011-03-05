Супротивники Каддафі оголосили, що взяли владу в країні

Національна рада, що виконує функції тимчасового уряду на підконтрольних повстанцям східних територіях Лівії, проголосила себе єдиним представником країни.

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на голову Ради, колишнього міністра юстиції Мустафу Абдель ДЖАЛІЛЯ, «всі зарубіжні дипломатичні делегації Лівіі, які підтримують повстанців, відтепер на законних підставах представляють інтереси Національної ради».

Національна рада, заснована 27 лютого, складається з 30 представників лівійської опозиції з різних районів сходу Лівії - як військових, так і цивільних осіб. Тимчасовому уряду доручено, зокрема, налагодити нормальне життя на непідконтрольних Муамару КАДДАФІ територіях і підготувати проведення загальних виборів протягом найближчих трьох місяців.

З 15 лютого в лівійських провінціях тривають акції протесту з вимогою відставки М.КАДДАФІ, який править країною понад 40 років. За даними міжнародних організацій, влада жорстоко придушує демонстрації, а в зіткненнях з силами безпеки та іноземними найманцями загинули до 6 тисяч осіб.