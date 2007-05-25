Буш здобув перемогу над конгресменами

Сенат США слідом за палатою представників проголосував за бюджетний законопроект у розмірі 120 млрд. доларів на війну в Іраку і Афганістані, виключивши з нього вимогу про терміни виведення американських військ з Іраку.

Як передає РІА «Новости»,після схвалення обома палатами конгресу документ прямує на підпис Президентові Джорджу БУШУ.

Багатомісячне протистояння демократів у Конгресі і Президента США з приводу виведення американських військ США з Іраку завершилося фактично перемогою глави Білого дому.

Законопроект у новій редакції підтримали 80 сенаторів і 14 проголосували "проти".

За декілька годин до голосування Дж.БУШ повідомив журналістів у Білому домі, що законопроект став результатом домовленостей між Президентом і Конгресом.

Конгрес був змушений виключити вимогу про виведення американських військ з Іраку не пізніше весни 2008 після того, як глава Білого дому ветував цей законопроект і демократам не вистачило голосів, щоб подолати це вето.

У тексті документа залишили лише положення про те, що уряд Іраку повинен витримувати певний графік по забезпеченню безпеки в країні і здійсненню економічних, політичних і соціальних реформ.

Очікується, що Дж.БУШ підпише схвалений конгресом законопроект найближчим часом.