Буш здобув перемогу над конгресменами
120 млрд. доларів на війну
Сенат США слідом за палатою представників проголосував за бюджетний законопроект у розмірі 120 млрд. доларів на війну в Іраку і Афганістані, виключивши з нього вимогу про терміни виведення американських військ з Іраку.
Як передає РІА «Новости»,після схвалення обома палатами конгресу документ прямує на підпис Президентові Джорджу БУШУ.
Багатомісячне протистояння демократів у Конгресі і Президента США з приводу виведення американських військ США з Іраку завершилося фактично перемогою глави Білого дому.
Законопроект у новій редакції підтримали 80 сенаторів і 14 проголосували "проти".
За декілька годин до голосування Дж.БУШ повідомив журналістів у Білому домі, що законопроект став результатом домовленостей між Президентом і Конгресом.
Конгрес був змушений виключити вимогу про виведення американських військ з Іраку не пізніше весни 2008 після того, як глава Білого дому ветував цей законопроект і демократам не вистачило голосів, щоб подолати це вето.
У тексті документа залишили лише положення про те, що уряд Іраку повинен витримувати певний графік по забезпеченню безпеки в країні і здійсненню економічних, політичних і соціальних реформ.
Очікується, що Дж.БУШ підпише схвалений конгресом законопроект найближчим часом.