У центрі Каїра сталися нові зіткнення

У Єгипті прихильники опозиції, які беруть участь у багатоденній акції на площі Тахрір в центрі Каїра, зазнали сьогодні нападу з боку групи невідомих, озброєних ножами, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється про кількох постраждалих у результаті зіткнень. Самі демонстранти назвали нападників "бандитами", які хочуть, щоб протести припинилися.

Площа Тахрір була центром масових антиурядових виступів, під тиском учасників яких в лютому пішов у відставку президент Єгипту Хосні Мубарак.

Демонстранти, проте, продовжують свої акції, вимагаючи, зокрема, звільнення всіх політв`язнів і відміни надзвичайного стану.