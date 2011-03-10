Президент Франції пропонує завдати точкових ударів по Лівії

Президент Франції Николя Саркозі має намір запропонувати партнерам по ЄС завдати точкових авіаційних ударів по підконтрольній Муамару Каддафі території Лівії, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представників його партії.

Раніше Франція стала першою країною, що визнала Лівійську національну раду, яка об`єднує супротивників Каддафі, законним урядом Лівії.

Зі свого боку уряд Німеччини скептично зреагував на пропозицію Європейського парламенту визнати тимчасовий уряд Лівії, заявив державний міністр в МЗС ФРН Вернер Хойєр.

"Вважаю, що нинішня ситуація недостатньо певна для ухвалення формального рішення", - заявив Хойєр.

За його словами, структури нової влади поки не мають чітких контурів, зазначає Deutsche Welle.