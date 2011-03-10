Президент Франції пропонує завдати точкових ударів по Лівії
Німеччина ставиться скептично
Президент Франції Николя Саркозі має намір запропонувати партнерам по ЄС завдати точкових авіаційних ударів по підконтрольній Муамару Каддафі території Лівії, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представників його партії.
Раніше Франція стала першою країною, що визнала Лівійську національну раду, яка об`єднує супротивників Каддафі, законним урядом Лівії.
Зі свого боку уряд Німеччини скептично зреагував на пропозицію Європейського парламенту визнати тимчасовий уряд Лівії, заявив державний міністр в МЗС ФРН Вернер Хойєр.
"Вважаю, що нинішня ситуація недостатньо певна для ухвалення формального рішення", - заявив Хойєр.
За його словами, структури нової влади поки не мають чітких контурів, зазначає Deutsche Welle.