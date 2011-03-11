Цунамі досягло США, розбивши 35 кораблів і причали

Цунамі, яке утворилося після потужного землетрусу в Японії, досягло західного узбережжя США; у прибережних районах Каліфорнії свої будинки залишили тисячі людей, повідомляє Бі-бі-сі.

Гігантська хвиля втратила силу і не завдала значних руйнувань: у місті Крезент-сіті, розташованому на межі Каліфорнії із штатом Орегон, розбито близько 35 кораблів у бухті.

За даними місцевої влади, в Санта-Крузі причалам і кораблям завдано шкоди на суму близько 2 млн. доларів. У цьому місті в море змило чотирьох людей, проте зараз всі вони врятовані.