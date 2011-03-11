Цунамі досягло США, розбивши 35 кораблів і причали
23:12, 11 березня 2011Світ
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Чотирьох людей вдалося врятувати
Цунамі, яке утворилося після потужного землетрусу в Японії, досягло західного узбережжя США; у прибережних районах Каліфорнії свої будинки залишили тисячі людей, повідомляє Бі-бі-сі.
Гігантська хвиля втратила силу і не завдала значних руйнувань: у місті Крезент-сіті, розташованому на межі Каліфорнії із штатом Орегон, розбито близько 35 кораблів у бухті.
За даними місцевої влади, в Санта-Крузі причалам і кораблям завдано шкоди на суму близько 2 млн. доларів. У цьому місті в море змило чотирьох людей, проте зараз всі вони врятовані.
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