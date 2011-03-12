Обама: стискаємо кільце навколо Каддафі

Вашингтон і його союзники "стискають кільце" навколо Муаммара Каддафі, заявив президент США Барак Обама. Він зазначив, що нині розглядається ряд можливих заходів, зокрема йдеться про введення заборон на польоти над Лівією, передає Associated Press.

Б.Обама також наголосив, що найбільш бажаною розв`язкою нинішньої кризи в Лівії стане відставка М.Каддафі.

Держсекретар США Хілларі Клінтон найближчим часом проведе зустріч з лідерами опозиції арабської країни, а також пройде ряд міжнародних форумів, присвячених ситуації до Лівії, на якій, зокрема, обговорюватиметься можливість закриття повітряного простору над цією країною.

Сьогодні ж відбудеться саміт Ліги арабських держав, пише РосБізнесКонсалтинг.