13-річний iPhone переживає другу молодість: запити підскочили на 40 500%

Причиною такого сплеску інтересу стала популярність ретрофотографії серед користувачів Zoom.

Старий iPhone 5C, представлений ще у 2013 році, несподівано знову став популярним. Представники покоління Z зацікавилися цим телефоном завдяки його камері, яка дозволяє робити фотографії в ретро-стилі, пише TechRadar з посиланням на дані компанії Compare and Recycle.

Так, за останній рік кількість пошукових запитів "купити iPhone 5C" зросла на 40 500%. Інтерес до камери цього смартфона теж помітно зріс: запити "камера iPhone 5C" стали зустрічатися на 1815% частіше, а загальна кількість пошуків iPhone 5C збільшилася на 264%.

Популярність пристрою пояснюється захопленням любителів зуму ретрокамерами та естетикою Y2K – стилем, натхненним модою та технологіями кінця 90-х і початку 00-х років. iPhone 5C з основною камерою на 8 Мп добре підходить для створення подібних знімків, які відрізняються від тих, що зроблені на сучасних смартфонах.

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Втім, купівля пристрою, якому вже 13 років, пов’язане з певними ризиками, попереджають експерти. Останньою доступною версією ОС для iPhone 5C залишається iOS 10.3.3, випущена ще у 2017 році. Таким чином, пристрій уже майже 10 років не отримує оновлень безпеки.

Через це смартфон не здатний забезпечувати захист особистих даних на рівні сучасних моделей. Власники можуть зіткнутися з витоками інформації, зломом облікових записів та іншими загрозами безпеці.

При цьому повністю відмовлятися від купівлі iPhone 5C не обов’язково, якщо головна мета – отримати компактну ретрокамеру. Експерти радять використовувати пристрій виключно для фотографування, а не для повсякденного спілкування та виходу в інтернет. В ідеалі смартфон слід перевести в авіарежим, не встановлювати в нього SIM-карту та не входити у свій основний обліковий запис Apple ID.

УНІАН повідомляв, що у 2026 році соціальні мережі несподівано охопила хвиля ностальгії: користувачі масово публікують старі фото, відео та візуальні ефекти, які були популярними у 2016 році.

Разом із тим "зумери" почали замінювати музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці компактні гаджети цінують за відсутність нав’язливої реклами та стабільний рівень звуку.

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