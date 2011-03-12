В Японії загинули 630 осіб, 1300 зникли безвісти

У Японії підтверджена загибель 630 осіб, ще 1300 вважаються ймовірно загиблими і зниклими безвісти, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал NHK.

Зокрема, за інформацією поліції в місті Сендай в префектурі Міягі були виявлені понад 200 тіл загиблих. Цунамі пройшла майже 10 км від узбережжя вглиб суходолу. У регіоні підтверджена загибель ще 70 людей.

У префектурі Івате підтверджена смерть більш як 200 осіб. За даними поліції, зниклими безвісти вважаються ще понад 200 осіб, переважно в узбережних районах. Влада повідомляє про те, що місто Рікудзен-Таката зруйноване практично повністю.

У префектурі Фукусима, за повідомленнями, загинуло 97 людей, зниклими безвісти вважаються ще більше 480.

У Токіо і сусідніх з ним префектурах підтверджена загибель, щонайменше, 28 осіб.

У місті Кесеннума (префектура Міягі) велика пожежа охопила чималу територію, яка виходять до затоки. За повідомленням Управління пожежної охорони, пожежа могла виникнути внаслідок спалаху нафти, що розлилася з цистерни, зруйнованої хвилею.