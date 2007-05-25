Єврокомісар закликає українських політиків розв’язати конфлікт

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР закликає українських політиків розв’язати конфлікт без подальшого загострення ситуації.

Про це йдеться у її коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Я занепокоєна останнім розвитком політичної ситуації в Україні. Ці події можуть погіршити політичну ситуацію в країні”, - зазначається у коментарі.

Єврокомісар закликає усі політичні сили в Україні докласти максимуму зусиль, щоб мирним і законним шляхом знайти компромісне рішення для виходу з нинішньої політичної кризи.

Крім того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР закликає українських політиків утриматися від будь-яких дій, які можуть ускладнити ситуацію, а особливо, від втягування у конфлікт сил безпеки.

“Це життєво важливо для українського народу, для подальшого прогресу України на шляху політичних та економічних реформ”, - наголошує єврокомісар.