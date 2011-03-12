Поліція Ємену взяла штурмом наметовий табір перед університетом

Поліція Ємену взяла штурмом наметовий табір протестуючих в столиці держави, м.Сана, внаслідок чого загинули мінімум троє людей. Демонстранти, які виступають проти президента Алі Абдалли Салеха, займали площу перед університетом Сани з 21 лютого. За повідомленнями очевидців, поліція застосувала сльозогін і вогнепальну зброю.

За словами медичних працівників, постраждали не менше 300 осіб, включно з поліцейськими. Відомо, що в таборі було до штурму кілька тисяч людей, повідомляє Associated Press.

У Сані та інших містах Ємену напередодні пройшли чергові масові акції протесту. Люди знову вимагали відставки президента Алі Абдулли Салеха, який править країною вже 32 року. Акції почалися в Ємені після зміни влади в Тунісі. Люди незадоволені корупцією в органах влади і масовим безробіттям.

Тиждень тому А.Салех оголосив, що не піде у відставку раніше чергових президентських виборів, які мають відбутися в 2013 р., але й не прагне продовження своїх повноважень, як і передачі владі синові.

У цей четвер він запропонував провести референдум за новою конституцією, що передбачає перехід до парламентської форми правління, а вся виконавча влада перейде до уряду, який "сформують новообрані парламентарії наприкінці 2011 або початку 2012 року". Єменська опозиція відкинула ініціативу Салеха.