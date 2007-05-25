Німці закликають Ющенка та Януковича не гарячкувати
Президентство ЄС дедалі більше непокоїться
Німецьке президентство ЄС закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА відчувати відповідальність за розвиток ситуації в країні та повернутися до столу переговорів.
Про це йдеться у заяві президентства, текст якої передано УНІАН.
“Президентство ЄС із зростаючим занепокоєнням спостерігає за розвитком подій в Україні”, - зазначається у заяві.
“Необхідно зробити все, щоб знайти негайно мирне та консенсусне рішення”, - наголошується у документі.
В заяві також зазначається, що домовленості від 4 травня щодо організації парламентських виборів відзначили значний прогрес, на базі якого і потрібно продовжувати роботу.
Президентство також закликає всіх відповідальних осіб дистанціюватися від будь-яких заходів, які б могли б привести к ескалації протистояння, зокрема, від втягування в конфлікт збройних сил безпеки.