Ліга арабських держав визнала супротивників Каддафі законною владою

Ліга арабських держав (ЛАД) офіційно виступила проти іноземної інтервенції до Лівії на екстреній нараді в Каїрі щодо ситуації в цій країні, передає Associated Press.

ЛАД також ухвалила рішення про встановлення відносини з перехідною Національною радою Лівії в м. Бенгазі - центральним політичним органом збройної опозиції - та про визнання цієї ради законним представником народу Лівії.

Як повідомив генеральний секретар ЛАД Амр Мусса, контакти з лівійськими повстанцями будуть встановлені, зокрема, і для надання гуманітарної допомоги жителям країни. А.Мусса також додав, що лівійський уряд позбавив себе легітимності, припустившись "серйозних злочинів і порушень закону" проти свого народу.

Також ЛАД погодилася встановити зону, закриту для літаків Каддафі.

ЛАД, в яку входять 22 держави, не може самостійно встановити над Лівією зону, закриту для польотів. Проте сьогоднішнє рішення цієї організації важливе для США і країн Заходу при ухваленні рішення про закриття лівійського неба.

Повстанці, які ведуть бойові дії проти армії Каддафі, неодноразово просили світову спільноту встановити над Лівією зону, закриту для польотів його військової авіації. Урядові війська активно застосовують бойові літаки проти повсталих, пише РосБізнесКонсалтинг.