Віднесений цунамі японець врятувався, дрейфуючи на даху свого будинку

Корабель морських сил самооборони Японії в неділю виявив за 15 кілометрів від берега префектури Фукусіма чоловіка, змитого цунамі в океан, який з п`ятниці дрейфував на даху свого будинку, повідомляє японське агентство Дзідзі з посиланням на міністерство оборони.

Житель міста Мінамісома (префектура Фукусіма) шістдесятирічний Хіроміцу СІНКАВА, почувши попередження про наближення цунамі, повернувся додому, щоб зібрати речі. Але сховатися від стихії він не встиг, і цунамі змило його будинок у море. Х.СІНКАВА заліз на дах будинку. Його дружину, що повернулася з ним додому, хвиля віднесла в океан. У неділю оснащений багатофункціональною бойовою системою "Іджіс" есмінець Chokai виявив Х.СІНКАВУ, що розмахував руками, за 15 кілометрів від берега і забрав його на борт.

За даними японської газети Майніті, вертоліт з есмінця доставив чоловіка в лікарню міста Сома. У Х.СІНКАВИ легкі травми лівої руки та обличчя, в цілому ж його стан задовільний.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 9,0, що стався у п’ятницю, викликав цунамі заввишки понад десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометри на північний схід від Токіо, його вогнище залягало на глибині 24 кілометри. Незабаром у тому ж районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0.

Кількість загиблих і зниклих безвісти досягло 2-х тисяч.