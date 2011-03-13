Лівія обурена рішенням Ліги арабських держав

Рішення Ради Ліги арабських держав (ЛАД) щодо Лівії суперечить Статуту організації і матиме негативні наслідки для арабських народів в цілому, заявив в неділю лівійський МЗС.

У суботу міністри закордонних справ країн-членів ЛАД на засіданні в Каїрі ухвалили звернутися до Ради Безпеки ООН з вимогою закрити повітряний простір над Лівією, щоб перешкодити літакам Муамара Каддафі завдавти авіаударів по житлових районах і позиціях повстанців.

"Це рішення ухвалене на підставі вигадок і перекручування фактів", - наголошується в заяві. На думку лівійської сторони, арабським країнам слід було спочатку сформувати комісію, направити її до Лівії, і лише за даними з місця подій робити будь-які заяви про ситуацію в країні.

За закриття неба над Лівією проголосували більшість учасників арабської зустрічі, нагадує РІА "Новости". Проти виступили Алжир, Сирія і Ємен. Лівійська делегація в зустрічі участі не брала, оскільки з 2 березня тимчасово усунена від участі в ЛАД.

З 15 лютого в Лівії триває повстання проти Муамара Каддафі, який править у країні більше 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний Каддафі Захід і повстанський Схід.

Арабські і західні ЗМІ повідомляють про авіабомбардування не тільки збройних повстанців, а й мирних демонстрантів, житлових кварталів міст. Повідомляється про три тисячі загиблих. Зі свого боку лівійська влада категорично заперечує застосування сили проти беззбройних громадян. За даними офіційного Тріполі, лівійським військовим протистоять озброєні і добре організовані ісламісти, які влаштували заколот проти властей за підтримки міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда".