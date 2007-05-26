Мороз виступить з доповіддю в Словаччині

У суботу, 26 травня, Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ відвідає з візитом Словацьку Республіку з метою участі у Конференції голів парламентів країн-членів ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

О.МОРОЗ виступить на Конференції із доповіддю у рамках обговорення теми «Україна – східний сусід Європейського Союзу».

У рамках Конференції запланована низка двосторонніх зустрічей голови Верховної Ради України з керівниками парламентів - учасниками форуму.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня О.МОРОЗ у четвер перервав візит до Словацької Республіки і повернувся в Україну.