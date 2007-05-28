Журналісти назвали імена замовників вбивства Анни Політковської

Журналісти "Новой газеты" назвали своїм західним колегам імена замовників вбивства Анни Політковської. Двоє підозрюваних, імена яких були встановлені в ході журналістського розслідування, займають високе положення в Чечні, пише французька газета Liberation.

За інформацією журналістів "Нової газети", після вбивства Політковської, підозрювані і їх оточення були призначені на нові високі посади. Крім того, положення одного з підозрюваних дозволяє припустити наявність у нього зв`язків з ФСБ. Джерела газети в Чечні повідомляють, що Рамзану Кадирову відомі імена замовників, і він нібито заявляв, що вбивство було здійснене за наказом ФСБ, а він не має до нього ніякого відношення.

Політковська була вбита в під`їзді свого будинку по вулиці Лісовій 7 жовтня 2006 року. Прокуратура розглядає різні версії вбивства, називаючи найбільш ймовірною версію, пов`язану з професійною діяльністю журналістки, яка була відома публікаціями на чеченську тематику.

Камери зовнішнього спостереження зафіксували трьох підозрюваних у виконанні вбивства, проте їх особи досі не встановлені. За словами співробітника "Новой газеты" В’ячеслава Ізмайлова, без виконавців буде складно звинуватити замовників, які в день убивства знаходилися в Чечні.

Для того, щоб убезпечити себе, редакція "Новой газеты" передала імена замовників французькій газеті Liberation, ВВС і Комітету у захисті журналістів.

Лента.ру