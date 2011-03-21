Авіаудари знищили командний пункт лівійської армії

Будинок на території резиденції Муамара Каддафі в Тріполі, повністю зруйнований авіаударами міжнародної коаліції, служила центром "командування і контролю" військ лівійського лідера, повідомляє Франс Пресс з посиланням на представника командування коаліції.

"У рамках резолюції Ради Безпеки ООН 1973 ми продовжуємо вражати цілі, які становлять пряму загрозу для лівійського народу і перешкоджають встановленню безпольотної зони (над Лівією)", - наводить його слова РІА "Новости".

За даними агентства, зруйнована будівля стояла за 50 метрів від шатра, де Каддафі зазвичай приймав гостей.

Раніше повідомлялося, що в неділю ввечері поряд з резиденцією Муамара Каддафі Баб-ель-Азізія було кілька потужних вибухів, а над будівлею піднімається стовп диму і чути постріли засобів ППО. Представник Об`єднаного комітету начальників штабів збройних сил США на брифінгу в Пентагоні заявив, що Каддафі не є метою військової операції коаліції.