Париж вважає неминучою відставку президента Ємену

Франція вважає неминучою відставку президента Ємену Алі Абдалла Салеха, заявив міністр закордонних справ Франції Ален Жюппе. "Ми вважаємо, що сьогодні відставка президента Салеха є неминучою", - сказав Жюппе, за словами якого, ситуація в Ємені стає дедалі гіршою.

Учора посли Ємену у ряді європейських країн закликали свого президента піти у відставку, повідомляє Франс Пресс з посиланням на єменського посла у Франції Халеда Аль-Аква.

За його словами, керівники дипломатичних відомств у Парижі, Брюсселі, Женеві, Берліні й Лондоні, а також консул Ємену у Франкфурті направили Салеху відповідне звернення. Також до звернення пристав посол Ємену на Кубі.

"Ми розраховуємо на розсудливість президента, яка дозволить поставити інтереси країни вище своїх власних", - наводить його слова РІА "Новости".

З початку лютого в Ємені не припиняються антиурядові протести. Учасники маніфестацій вимагають негайної відставки президента, який править з 1978 року. У надії заспокоїти ситуацію в країні Салех 20 березня відправив у відставку уряд. За два дні до цього глава держави оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану, який передбачає, зокрема, заборону на носіння громадянами зброї.