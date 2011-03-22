Сили коаліції продовжують бомбити позиції військ Каддафі

Сили міжнародної коаліції продовжують бомбардувати позиції військ лідера Лівії Муамара КАДДАФІ.

Водночас, незважаючи на авіаудари і введення безполітної зони у повітряному просторі Лівії, на Заході і Сході країни тривають бої між повстанцями і урядовими силами, передає Бі-Бі-Сі.

Згідно з повідомленнями з міста Місрата, розташованого за 200 км на схід від Тріполі, війська, вірні М.КАДДАФІ, вбили там щонайменше дев`ять осіб. Телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що місто практично контролюється силами М.КАДДАФІ.

Місрата - фактично єдине велике місто на заході Лівії, яке перебуває під контролем опозиції. Місцеві жителі говорять, що урядові сили залишили Місрату без водопостачання, перекривши труби міського водопроводу.

На Сході Лівії, неподалік від Бенгазі повстанці, які продовжують утримувати місто у своїх руках, вступили в зіткнення з військами М.КАДДАФІ.

Тим часом американський генерал Картер ХЕМ, який керує лівійською військовою кампанією, наголосив, що її завдання - захист цивільного населення, а не підтримка опозиційних сил. Генерал оголосив про розширення безполітної зони над Лівією для надання її жителям гуманітарної допомоги. Водночас він підтвердив, що на лівійській території немає солдатів сил коаліції.

М.КАДДАФІ раніше назвав обстріл Лівії "агресивним хрестовим походом колоніалістів".

Напередодні у результаті ракетного обстрілу коаліційних сил у лівійській столиці була знищена будівля, яку західні військові називають одним з командних центрів М.КАДДАФІ. Вона розташована в комплексі, де також знаходиться резиденція лівійського лідера.

Лівійські офіційні особи стверджують, що будівля не мала військового призначення. За їх словами, жертвами нальотів у минулі вихідні сталі 64 особи, понад 150 одержали поранення, проте ці цифри не підтверджуються незалежними джерелами.

Як повідомили представники Пентагону, ракетні і повітряні рейди завдали серйозних збитків лівійським засобам протиповітряної оборони, а також значно ослабили і дезорганізовували сили, вірні лівійському лідеру.

До сил коаліції, які діють проти М.КАДДАФІ, разом з США, Британією і Францією, приєдналися також Бельгія і Катар.