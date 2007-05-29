ЄС та Україна підпишуть угоду про спрощене оформлення віз

18 червня в Люксембурзі відбудеться підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення порядку оформлення віз. Про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні під час прямої телефонної лінії з читачами газети „Факты и комментарии”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, головну увагу спілкування було приділено візовим питанням, а також питанням отримання допомоги і захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Чимало питань, що адресувалися міністрові читачами газети, стосувалися труднощів, що постають перед громадянами України у зв’язку зі зверненням до іноземних дипломатичних установ в Україні з питань отримання віз. У цьому контексті А.ЯЦЕНЮК повідомив, що 18 червня цього року у Люксембурзі відбудеться підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення порядку оформлення віз, що значно полегшить умови в’їзду громадян України до країн-членів ЄС.

У ході „прямої лінії” глава зовнішньополітичного відомства поінформував про заходи, що вживаються Міністерством закордонних справ України з метою підвищення якості надання допомоги та інформаційної підтримки українським громадянам вітчизняними консульськими установами за кордоном. А.ЯЦЕНЮК розповів про створення call-центру при МЗС України, зателефонувавши до якого, громадяни України зможуть отримати кваліфіковану допомогу з питань, що їх цікавлять.