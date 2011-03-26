Військами НАТО в Лівії командуватиме канадський генерал

Військовою операцією НАТО в Лівії командуватиме канадський генерал-лейтенант Шарль Бушар (Charles Bouchard), оголосив глава Міноборони Канади Пітер Маккей (Peter MacKay), повідомляє Associated Press.

Шарль Бушар раніше займав посаду заступника голови Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), нині несе службу в Командуванні об`єднаними силами НАТО в Неаполі (Allied Joint Force Command Naples).

Домовленість про те, що НАТО візьме на себе командування операцією із встановлення над Лівією забороненої для польотів зони, яку з 19 березня проводить у Лівії міжнародна коаліція, була досягнута кілька днів тому, зазначає Лента.ру.