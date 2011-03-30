Уганда готова прийняти Каддафі

Уганда готова надати лівійському лідерові Муамару Каддафі політичний притулок, заявив в середу офіційний представник президента цієї східноафриканської країни Тамале Мірунді (Tamale Mirundi).

За словами Мірунді, Уганда дотримується політики надання притулку тим, хто цього потребує. Така позиція, сказав він, зумовлена тим, що багато угандійців тікали з країни під час правління диктатора Іді Аміна.

Уганда стала першою країною, яка висловила готовність прийняти у себе лідера Джамахірії, зазначає РІА "Новости".Раніше ЗМІ повідомляли, що Каддафі просив політичного притулку в Нікарагуа, проте офіційна влада країни цю інформацію спростувала.