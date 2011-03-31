Президент обіцяє Сирії реформи, але згодом
00:59, 31 березня 2011Світ
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Надзвичайний стан діє 48 років
Президент Сирії Башар Асад визнав у своїй промові в парламенті, що деякі вимоги учасників антиурядових протестів законні. Він також визнав необхідність у країні глибоких реформ, проте не окреслив жодних часових рамок.
Президент також не оголосив, як очікувалося, про відміну режиму надзвичайного стану, який діє в країні з 1963 року, коли до влади прийшла партія Баас.
Це перший публічний виступ Асада після початку антиурядових демонстрацій і масових заворушень, що спалахнули за ними, які призвели до загибелі більш як 60 осіб.
У вівторок Асад прийняв відставку уряду країни.
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