Президент обіцяє Сирії реформи, але згодом

Президент Сирії Башар Асад визнав у своїй промові в парламенті, що деякі вимоги учасників антиурядових протестів законні. Він також визнав необхідність у країні глибоких реформ, проте не окреслив жодних часових рамок.

Президент також не оголосив, як очікувалося, про відміну режиму надзвичайного стану, який діє в країні з 1963 року, коли до влади прийшла партія Баас.

Це перший публічний виступ Асада після початку антиурядових демонстрацій і масових заворушень, що спалахнули за ними, які призвели до загибелі більш як 60 осіб.

У вівторок Асад прийняв відставку уряду країни.